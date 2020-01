Scappa di casa, lo ritrovano all'obitorio accanto al padrone morto. La storia del cane Erik (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha scavato un passaggio nel giardino di casa, è fuggito e ha raggiunto il padrone all’obitorio: è la straordinaria storia di Erick, un collie di quattro anni, e del suo amore per l’uomo che lo ha cresciuto, Flavio Franco, un architetto morto nei giorni scorsi. Il cane aveva fatto perdere le sue tracce finché non è stato ritrovato vicino all’obitorio dell’ospedale di Costa, in provincia di Treviso.“Erick era Scappato il primo gennaio dalla nostra casa in centro a Vittorio - ha raccontato Laura, la figlia di Flavio - ha vagato tra Cozzuolo, Carpesica, Ogliano, San Fior, Colle Umberto e Anzano. Lo abbiamo cercato giorno e notte trovandolo vicino all’ospedale dove è stato riposto il corpo di mio papà”. “Sono stati giorni tristissimi per tutta la famiglia - ha aggiunto -. Papà era ricoverato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

