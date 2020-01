Sardine, il Direttivo Nazionale di Bologna indice un Congresso nazionale: entro fine gennaio le date (Di martedì 7 gennaio 2020) Erano nate come Movimento e avevano dichiarato di non volersi costituire come partito politico. Ora le Sardine si stanno strutturando: presto ci sarà una due giorni di Congresso nazionale A novembre 2019, al grido di “L’Emilia Romagna non abbocca” e “Bologna non si lega”, abbiamo assistito alla nascita del Movimento delle Sardine, scese in piazza … L'articolo Sardine, il Direttivo nazionale di Bologna indice un Congresso nazionale: entro fine gennaio le date NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Paso45038503 : RT @Lettera43: La decisione annunciata dal direttivo nazionale di Bologna. Le date rese note entro il 26 gennaio. - giovannaconfal4 : RT @Lettera43: La decisione annunciata dal direttivo nazionale di Bologna. Le date rese note entro il 26 gennaio. - Lettera43 : La decisione annunciata dal direttivo nazionale di Bologna. Le date rese note entro il 26 gennaio. -