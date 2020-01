Sardine a Riace, il sindaco vicino alla Lega posta su Facebook indirizzo e numero di cellulare dell’organizzatrice. Poi si scusa (Di martedì 7 gennaio 2020) Il sindaco di Riace Tonino Trifoli, simpatizzante della Lega, ha pubblicato sui social l’indirizzo di residenza e il numero di cellulare di Jasmine Cristallo, la referente calabrese delle Sardine che ieri ha organizzato una manifestazione nel paesino della Locride. Per questo motivo il primo cittadino è finito al centro di una polemica che rischia di trascinarlo in Tribunale per violazione della legge sulla privacy. Trifoli, tra l’altro, non ha nemmeno partecipato all’incontro dove, invece, c’era l’ex sindaco Mimmo Lucano. Forse è stato proprio la presenza del suo predecessore a infastidirlo, a tal punto da pubblicare sui social network i dati sensibili dell’attivista. Poche ore dopo la manifestazione, infatti, Trifoli ha commentato su Facebook un pezzo, pubblicato dal sito “Ciavula”, dal titolo: “Un fiume di Sardine a Riace”. Il sindaco leghista si è concentrato subito sui ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

giusmo1 : #Sardine a #Riace con #MimmoLucano 'per arginare visione politica pericolosa e violenta' - HuffPostItalia : Le sardine a Riace cantano Bella Ciao con Mimmo Lucano - repubblica : Sardine a Riace con Mimmo Lucano 'per arginare visione politica pericolosa e violenta' [aggiornamento delle 16:43] -