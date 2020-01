‘Saranno Campioni’: Martina La Piana, il futuro della boxe femminile italiana è nei suoi guantoni (Di martedì 7 gennaio 2020) Martina La Piana è in questo momento il talento più fulgido di cui dispone la boxe femminile azzurra, tra le atlete under 20. Classe 2001, nata a Catania, Martina è studentessa al Liceo Sportivo Vaccarini della città etnea. Con un’altezza di 160 cm ed un peso forma di 51 kg, La Piana, la quale combatte nella categoria pesi mosca (48-51 kg), si allena nella palestra Fitbull di Catania sotto gli ordini dei coach Giuseppe Platania e Giovanni Cavallaro, il tecnico che da sempre ha creduto nelle sue potenzialità e papà di Salvatore, pugile azzurro della categoria -75 kg. La figura del padre della catanese (ex boxeur) è stata determinante per la sua carriera da pugile, visto che è stato la sua fonte d’ispirazione in ogni momento: la sua passione è nata proprio per seguire le sue orme ed il suo esempio. Quali sono i punti di forza della 18enne etnea? Il coraggio, la grinta, ... Leggi la notizia su oasport

