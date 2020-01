Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro dopo il flirt con Andrea Damante (Di martedì 7 gennaio 2020) C’è una nuova Bonas in città. Lunedì 6 gennaio su Canale 5 è partita la nona stagione di Avanti un altro! il preserale più bizzarro della tv condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel cast della trasmissione tra le new entry anche Sara Croce nel ruolo di Bonas. Sara sucede a Laura Cremaschi, che nella nuova edizione del programma ricopre il ruolo di ‘Regina del web’. La Croce nel curriculum ha anche una partecipazione a Ciao Darwin 8 nei panni di Madre Natura oltre che un flirt estivo con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. La sua partecipazione ad Avanti un altro! era già stata svelata nei mesi scorsi dal settimanale Spy. View this post on Instagram I“SPY” RIVELA : L'EX MADRE NATURA Sara Croce ENTRA Sara' LA nuova “Bonas”- Il settimanale “Spy” anticipa , nel numero in edicola da venerdì 27 settembre, un ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

