Sanzioni privacy Europa | ‘cattivi’ i britannici | Italia più solerte a punire

Ammontano a circa 410 milioni di euro le Sanzioni che sono state inflitte lo scorso anno in 190 procedimenti per la protezione dei dati personali. Il Regno unito fa meno violazioni ma sono più pesanti in termine di gravità e conseguentemente di Sanzioni economiche rispetto al mancato rispetto della privacy degli altri paesi d'Europa.

