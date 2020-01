Sanremo 2020, via libera della Rai a Rula Jebreal: all’Ariston per parlare di violenza contro le donne (Di martedì 7 gennaio 2020) I vertici della Rai ci hanno ripensato: Rula Jebreal sarà al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto riporta Repubblica, la decisione sarebbe arrivata dal vertice che si è svolto oggi tra l’Ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, la direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, e il conduttore Amadeus. Sarebbe passata quindi l’indicazione suggerita dai vertici della Tv di Stato prima del vertice. La giornalista potrà intervenire sul palco dell’Ariston con un monologo sulla violenza contro le donne. Non è ancora stata definita la data della sua partecipazione. Leggi anche: Sanremo 2020, Rula Jebreal: «Censurata dalla Rai perché rappresento l’Italia tollerante. E questo fa paura»Rula Jebreal esclusa da Sanremo, Patuanelli: «È censura». Salvini: «Ultimo dei miei problemi. Invitino chi vogliono»Rula Jebreal non andrà a Sanremo. Faraone (Iv) annuncia battaglia in Vigilanza Rai: ... Leggi la notizia su open.online

