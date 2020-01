Sanremo 2020: Marco Masini, fidanzata, età, vita privata (Di martedì 7 gennaio 2020) Anche il cantante Marco Masini sarà in gara al settantesimo Festival di Sanremo, dal prossimo 4 all'8 febbraio su Rai 1, con il brano Il Confronto.Anche per questo, sono in molti a chiedersi quali siano gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata del cantante, nato a Firenze il 18 settembre del 1964. Masini, che nel 1990 vinse la categoria Novità del Festival con Disperato, e si aggiudicò il primo posto a Sanremo con L'uomo Volante nel 2004, al momento risulterebbe single.Sanremo 2020: Marco Masini, fidanzata, età, vita privata 07 gennaio 2020 15:45. Leggi la notizia su blogo

