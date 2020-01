Sanremo 2020, Enrico Nigiotti: Fidanzata, età, curiosità (Di martedì 7 gennaio 2020) Amici, Elena D'Amario: 'Enrico Nigiotti primo vero amore' La ballerina di Amici: "Il rapporto purtroppo non ha retto alla lontananza e ci siamo lasciati. L’ho rivisto dopo un po' ed ero felice che avesse un’altra ragazza". 32enne cantante di Livorno, Enrico Nigiotti torna sul palco del Festival di Sanremo ad un anno dalla sua prima volta, con Nonno Hollywood, il cui testo vinse il Premio Lunezia. Tanta gavetta, nel passato musicale di Enrico, che da giovane strappa un contratto discografico con la Sugar Music di Caterina Caselli. Ma Nigiotti non sfonda. Nel 2009 intraprende la strada di Amici di Maria, con la nona edizione, ma una volta arrivato alla fase finale abbandona la competizione a favore dell'allora Fidanzata Elena D'Amario, anche lei concorrente del talent. I due si lasciano nel 2011.Sanremo ... Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… -