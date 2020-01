Sanremo 2020, ecco i big in gara: da Achille Lauro a Levante, dall’inedita coppia Bugo-Morgan al ritorno di Francesco Gabbani (Di martedì 7 gennaio 2020) Con la doppia aggiunta delle ultime ore (Rita Pavone e Tosca) i cantanti in gara al Festival di Sanremo, al via il 4 febbraio, salgono a 24. Dai ritorni di Francesco Gabbani (vincitore dell’edizione del 2017) e di Irene Grandi, all’inedita coppia Bugo-Morgan, fino alla conferma (dopo il successo dello scorso anno con Rolls Royce) di Achille Lauro e all’esordio sul palco dell’Ariston di Levante, ecco tutti i big. L'articolo Sanremo 2020, ecco i big in gara: da Achille Lauro a Levante, dall’inedita coppia Bugo-Morgan al ritorno di Francesco Gabbani proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

