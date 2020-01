Sanremo 2020, Achille Lauro: fidanzata, tatuaggi, padre (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra i 24 Big della settantesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus il prossimo febbraio ci sarà anche Achille Lauro, cantante trap alla sua seconda partecipazione sul palco dell'Ariston dopo l'exploit con Rolls Royce. che gli è valsa il nono posto ma è stata molto trasmessa dalle radio. Quest'anno ci riprova con Me ne frego.Della vita di Achille Lauro si sa che è nato l'11 luglio del 1990: il suo pseudonimo deriva dalla nave della crisi di Sigonella (il suo vero nome è Lauro De Marinis). L'artista ha vissuto la sua infanzia nella periferia nord della Capitale tra i quartieri Serpentara e Conca d'Oro, ma i suoi genitori si sono separati quando era piccolo. In seguito la madre è diventata amministratrice delegata della No Face Agency, etichetta fondata da Lauro, ma con il padre i rapporti non sono mai stati riallacciati.Sanremo 2020, Achille Lauro: ... Leggi la notizia su blogo

