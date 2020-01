Sanità, l’Asl di Caserta rinforza gli organici nell’ospedale di Maddaloni (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Primi risultati nell’ambito del nuovo corso dell’Asl di Caserta varato da Ferdinando Russo, Direttore generale dell’ente nominato la scorsa estate. Il manager ha attuato una linea dirigenziale sta dando i suoi frutti grazie anche ad una ricognizione su tutto il territorio per verificare vecchie problematiche che si è trovato ad affrontare al momento del suo incarico. Una delle novità del 2020 riguarda, in particolare, l’equipe della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Maddaloni (Caserta) dove si è aggiunto da qualche giorno una nuova unità: si tratta del dottor Salvatore Salvemini, giovane e valido chirurgo proveniente dal presidio ospedaliero di Marcianise (Caserta). Il profilo professionale del dottor Salvemini è altamente specialistico poiché ha esperienza in chirurgia oncologica polmonare e toracica, in chirurgia ... Leggi la notizia su anteprima24

