Sanità. IDI, fake medici licenziati, si richiesta apertura pomeriggio (Di martedì 7 gennaio 2020) “Riteniamo gravi le parole del segretario dell’Anmirs, dottor Alessandro Monopoli, che arrecano un grave danno all’IDI. I medici dell’IDI sanno bene che non è previsto alcun licenziamento e che gli stipendi sono stati sempre, regolarmente, pagati. Il dottor Monopoli – prosegue la nota – ha fatto riferimento a fatti che risalgono ad altre amministrazioni e lontani negli anni, che nulla hanno a che fare con la Fondazione Luigi Maria Monti, attuale proprietaria dell’IDI”. “La Fondazione Luigi Maria Monti, nel ribadire pieno rispetto per la scelta dei medici dell’Istituto Dermopatico Italiano di voler indire un giorno di sciopero, per onore della verità, per rispetto degli utenti e dei pazienti dell’Ospedale e per la professionalità di tutti i dipendenti IDI, puntualizza quanto segue: sono state proposte ai medici delle ... Leggi la notizia su romadailynews

