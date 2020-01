Samsung Neon, gli esseri “umani” digitali che destano perplessità e meraviglia (Di martedì 7 gennaio 2020) Neon è un progetto misterioso di cui si parla da mesi, ma di cui, anche dopo l’esordio ufficiale al CES 2020 di Las Vegas, si sa relativamente poco, anche se ciò che è stato detto è sufficiente a suscitare in egual misura stupore ma anche perplessità se non inquietudine. Il progetto, sviluppato da STAR Labs, startup dietro cui si cela il colosso coreano Samsung (l’acronimo infatti non significa altro che Samsung’s Technology and Advanced Research), verte sullo sviluppo di esseri digitali basati su tecnologie innovative e sistemi di intelligenza artificiale avanzati, pensati per essere “umani” a tutti gli effetti, ma il cui scopo finale non è ancora chiaro. Prima di proseguire però bisogna assolutamente comprendere cosa Neon non è. Pensare infatti che si tratti di semplici avatar animati da abbinare un giorno agli assistenti digitali come Amazon Alexa o ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

