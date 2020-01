Salvo Veneziano: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram (Di martedì 7 gennaio 2020) Come altri suoi co-inquilini della prima edizione del Grande Fratello, anche il siciliano Salvo Veneziano sarà tra i concorrenti dell’edizione VIP targata Alfonso Signorini e con Pupo e Wanda Nara come opinionisti da cui si aspetta molta simpatia ma soprattutto irriverenza e commenti pungenti. Salvo Veneziano, quindi, proviene direttamente dalla prima e indimenticabile edizione del Grande Fratello del 2000, condotta da Daria Bignardi. Con il mito di essere il pizzaiolo più famoso d’Italia. Con la solita verve, che in vent’anni non ha mai perso. LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Roberta Beta del Grande Fratello 1? Il siracusano classe 1975 è il primo esempio di persona che partecipava a un reality show con l’obiettivo di fare imprenditoria. Il suo obiettivo era vincere per aprire una sua pizzeria. Chiamata ‘Il Confessionale’. E ci è riuscito, aprendone una serie, figlie ... Leggi la notizia su cronacasocial

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - C19official : RT @GrandeFratello: SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale L… - GiornalediMonza : Salvo Veneziano torna al Grande Fratello - Giornale di Monza -