Salvini: “Il Governo Conte? Somiglia al mio Milan, fanno pena entrambi” (Di martedì 7 gennaio 2020) L’ex ministro dell’Interno Salvini paragona il Governo al Milan. “Entrambi non fanno squadra, sono messi lì a casaccio. Entrambi fanno pena”. E sull’immigrazione dalla Libia: “Fino a quando c’era Salvini, si confrontavano con l’Italia” “Quando penso al Governo Conte, penso al mio Milan. Entrambi fanno pena. Non è colpa solo di Di Maio. Se fa … L'articolo Salvini: “Il Governo Conte? Somiglia al mio Milan, fanno pena entrambi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AlessiaMorani : «Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3 non ha più senso. Così diceva #Salvini solo qualche… - Capezzone : Alcuni in buona fede, altri per ragioni di propaganda, avevano magnificato l’intervento “garantista” di #Renzi in S… - matteosalvinimi : #Salvini: Riforma del processo penale è scomparsa. La proposta della riforma della giustizia è un obbrobrio: tiene… -