Salvini attacca il governo | “Fa pena come il Milan”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca il governo e alcuni suoi esponenti come il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Non è colpa sua, se il Milan faceva pena nel 2019 e ha fatto pena anche ieri è colpa della squadra, non di un giocatore. Manca l'idea di squadra, stanno lì per pensare come tirare a campare".

