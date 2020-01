Salto con gli sci, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Archiviata ufficialmente la Tournée dei 4 Trampolini 2020, prosegue nel fine settimana la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2019-2020 con la tappa italiana della Val di Fiemme. Per la precisione si gareggia da venerdì 10 a domenica 12 gennaio sul trampolino HS104 di Predazzo con in programma due gare individuali su Normal Hill. Dawid Kubacki parte sulla carta con i favori del pronostico dopo essersi aggiudicato l’Aquila d’Oro con un finale in crescendo, inoltre il polacco vanta già un successo in Val di Fiemme nella seconda gara andata in scena nella scorsa stagione. Karl Geiger, Marius Lindvik, Stefan Kraft e Ryoyu Kobayashi sono gli altri pretendenti principali per le posizioni di vertice ma attenzione a possibili outsider. Tutte le gare del weekend di Coppa del Mondo a Predazzo saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport ... Leggi la notizia su oasport

