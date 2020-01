Salerno sferzata, è il momento della conta dei danni (FOTO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il reportage dei danni causati soprattutto dal forte vento di grecale che ha sferzato per due giorni la città è una sorte di bollettino: i danni alle strutture pubbliche e private sono un po’ dappertutto, a ‘macchia di leopardo’. Nelle FOTO, in particolare, uno scooter abbattuto nel parcheggio ‘Unità d’Italia’ della cittadella giudiziaria; un dissuasore sradicato sul lungomare di Torrione così come, poco più in là, una parte di pensilina di fermata bus e le coperture dei gazebo in disuso. L’azione del vento ha poi contribuito a peggiorare i danni causati qualche giorno prima dalla mareggiata sui lidi della spiaggia di Pastena. Con le condizioni meteo in (temporaneo) miglioramento, Comune e privati provvederanno a risistemare le aree danneggiate. L'articolo Salerno ... Leggi la notizia su anteprima24

Salerno sferzata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salerno sferzata