Sal Da Vinci commosso a Vieni da me dalla moglie Paola e dal figlio Francesco (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Graditissimo ospite oggi a Vieni da me, si ritorna in diretta con Caterina Baliva che accoglie Sal Da Vinci (Foto). L’artista napoletano è attualmente in scena con il musical La fabbrica dei sogni, un grande successo che potremo seguire a grande richiesta fino al 19 gennaio; con lui anche la bravissima Fatima Trotta che arriva in studio sul finire dell’intervista. Tanti i messaggi per Sal Da Vinci e il primo che lo commuove è quello di suo figlio Francesco: “Ciao babbo c’è una cosa che mi fa venire un po’ la pelle d’oca se ci penso. Quando se ne andò il nonno la sera prima mi disse ‘Mi raccomando porta il nome della nostra famiglia avanti’ e per me è stato un peso. Chi porta la bandiera avanti sei tu e prima di diventare io la bandiera della famiglia mi preparo al meglio ma ho da proporti una cosa molto interessante, non abbiamo mai inciso un inedito insieme, l’idea è quella di vestirti ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

zazoomblog : Sal Da Vinci: chi è carriera e curiosità del cantante napoletano - #Vinci: #carriera #curiosità #cantante - ignotoale75 : @caterinabalivo @vienidameRai @SalDaVinci Buon pomeriggio alla redazione di vieni da me e a sal da Vinci che ricord… - preteteresa1 : Ma com'è che solo io non conosco Sal da Vinci... chi cacchio è... -