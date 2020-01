Russell Crowe assente ai Golden Globes: "Sta proteggendo la sua famiglia in Australia" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici L'assenza di Russell Crowe alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes è stata giustificata dalla necessità dell'attore di rimanere in Australia, dove a causa degli incendi ha perso la casa e ora protegge la sua famiglia Russell Crowe sarebbe dovuto essere sul palco dei Golden Globes a Beverly Hills per ritirare il premio come miglior attore nella categoria “Miniserie o film per la televisione.” L'assenza dell'attore si è fatta sentire durante la celebrazione ma la sua assenza era giustificata dal motivo. Chiamato sul palco per la consegna della statuetta e per il consueto discorso di ringraziamento, Russell Crowe non si è presentato ma al suo posto è salita Jennifer Aniston, che ha letto un messaggio dell'attore. "Russelll Crowe non è qui stasera, è a casa in Australia e protegge la sua famiglia dagli incendi", ha detto l'attrice per spiegare la sua ... Leggi la notizia su ilgiornale

