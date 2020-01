Rula Jebreal al Festival di Sanremo: qual è il valore aggiunto? (Di martedì 7 gennaio 2020) Non c’è Festival di Sanremo che si rispetti senza polemiche e anche la settantesima edizione, in partenza il prossimo 4 febbraio con la conduzione di Amadeus, sta vivendo giorni non facili. Stavolta, le critiche si sono dapprima concentrate sui cantanti in gara e relativi spoiler a ridosso dell’annuncio ufficiale, per poi spostarsi sugli ospiti. Il nome, in queste ore, al centro della scena mediatica e politica è quello di Rula Jebrael. La giornalista israeliana è stata invitata dalla Rai, rectius da Amadeus, per far parte delle dieci donne che lo affiancheranno durante le cinque serate. Le trattative, però, sono state bruscamente interrotte in seguito alle polemiche che la sua presenza ha generato. La questione si è surriscaldata non poco e la ragione risiederebbe nelle idee politiche della Jebreal, non gradite al direttore di Rai1 Teresa De Santis. La Lega, però, tramite Matteo ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Oggi su Rep: ???? Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” [… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura' -