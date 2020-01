Ruffini, è bufera. Vanya: “Diana tradita”. Foto intime. Del Bufalo commenta (Di martedì 7 gennaio 2020) bufera su Paolo Ruffini, una donna pubblica dei selfie ‘intimi’ con lui: “Coda di paglia…non voleva che raccontassi della nostra relazione mentre stava con Diana”. La Del Bufalo commenta: “Vivo e perdono” bufera su Paolo Ruffini a poche ore dal debutto de “La Pupa e il Secchione e viceversa” (Italia 1). Il conduttore è tornato … L'articolo Ruffini, è bufera. Vanya: “Diana tradita”. Foto intime. Del Bufalo commenta proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

