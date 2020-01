Roma Torino | il pressing di Mazzarri ostacola la costruzione giallorossa

Roma : per segnare al Torino - ci si affida soprattutto ai cross di Kolarov : Per superare il bunker del Torino, la Roma si è appoggiata molto a Kolarov. Il serbo ha effettuato ben 12 cross Nel secondo tempo del match contro il Torino, l’assedio della Roma è stato più di inerzia che di qualità. Oltre alle molte ripartenze concesse, i giallorossi sono stati un po’ frenetici: non hanni provato a disordinare la struttura difensiva avversaria. Si è anzi ricorsi al cross il più possibile, soprattutto a sinistra: ...

Roma - Kolarov : «Torino? C’è rammarico. Fonseca? Fa capire le sue idee» : Roma, parola a Kolarov: «C’è rammarico per la gara col Torino. Fonseca dal primo giorno fa capire la sua idea di calcio» Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale della società giallorossa. Ecco il pensiero del calciatore serbo: TORINO – «C’è un grande rammarico perché era una partita che doveva vincere per qualità e tutto ma il Torino si è difeso bene. Non possiamo usare la scusa che la ...

Lazio vittoria record - Roma cade col Torino : Aspettando Ibrahimovic. Mentre nella sua Malmoe gli ex tifosi delusi abbattono la statua di Zlatan, la serie A che riprende dopo la pausa natalizia aggiunge un pizzico di sale svedese ai tanti spunti. Riparte la corsa scudetto Juve-Inter: i bianconeri sono impegnati domani in casa col Cagliari con la voglia di "imparare dagli errori" - come dice Sarri dopo il ko in SuperCoppa -, Conte a Napoli assicura di poter schierare una squadra con la ...

Roma Torino 0-2 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Olimpico, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. Inizio amaro per la Roma di Fonseca per questo primo match del 2020. I giallorossi infatti vengono infatti battuti in casa dal Torino di Mazzarri. Per i granata ...