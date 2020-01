Roma, morta una donna investita dalla metro (Di martedì 7 gennaio 2020) Una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni è morta a Roma dopo essersi lanciata sotto un treno alla fermata della metro A Ponte Lungo, in direzione Battistini. Sul posto, oltre ad alcune squadre dei vigili del fuoco e al 118, la polizia di Stato. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La circolazione è stata interrotta sulla tratta Anagnina-Termini. Leggi anche: Incidente sulla metro di Roma. I pm: «Bloccati i freni per ridurre le spese di manutenzione» – Le carteRoma: la metro “Repubblica” apre, ma dopo otto mesi le scale mobili sono ancora rotteIl video dell’uomo che spinge una donna contro il vagone della metropolitana L'articolo Roma, morta una donna investita dalla metro proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

