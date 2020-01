Roghi in Australia, cecchini professionisti abbatteranno 10mila cammelli: “Bevono troppa acqua” (Di martedì 7 gennaio 2020) Strage di cammelli e dromedari nell'Australia in fiamme: da domani, mercoledì 8 gennaio, per cinque giorni cecchini professionisti in elicotteri abbatteranno 10mila esemplari perché bevono troppa acqua e sono responsabili del riscaldamento globale a causa delle loro flatulenze: "Inquinano quanto 400mila auto su strada". Leggi la notizia su fanpage

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - HuffPostItalia : 'Oltre un miliardo di animali morti nei roghi in Australia. È un'apocalisse'. L'allarme del Wwf - repubblica : Australia, medaglia al bimbo col ciuccio: il papà pompiere è morto tra i roghi [aggiornamento delle 11:23] -