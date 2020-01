RIPRESA?/ Il piano da portare all'Ue per far ripartire l'Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) Le prospettive per l'economia Italiana non sono certo buone per l'anno appena iniziato. Occorre chiedere autonomia, non solidarietà, all'Europa Leggi la notizia su ilsussidiario

TuttoUdineseit : #Gotti in conferenza stampa: '#DePaul l'ha decisa con una giocata. Meglio nella ripresa' - MCafe24 : Primo tempo con poche occasioni, Ibrahimovic si scalda per la ripresa - TuttoEntella : Ultimi giorni di relax per la squadra: mercoledì la ripresa al Comunale #Entella #TuttoEntella -