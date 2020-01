Rinviata la sepoltura di Soleimani per la ressa: almeno 40 morti. Il Pentagono teme un attacco coi droni (Di martedì 7 gennaio 2020) Troppa gente in strada nella sua città natale di Kerman. Teheran pensa a «tredici scenari» per rispondere al raid americano e minaccia Washington Leggi la notizia su ilsecoloxix

