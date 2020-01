Rinnovo Kolarov, ufficiale l’accordo tra il serbo e la Roma fino al 2021 (Di martedì 7 gennaio 2020) Rinnovo Kolarov, ufficiale il nuovo accordo tra il serbo e la Roma fino al 2021: «Ringrazio la società, è motivo di soddisfazione» La Roma e Aleksandar Kolarov proseguiranno ancora il loro rapporto. È ufficiale il Rinnovo del calciatore serbo con la società giallorossa. Il nuovo accordo, come comunicato dal club, avrà scadenza nel giugno del 2021. L’ex Manchester City si conferma quindi una colonna portante della squadra capitolina e la sua esperienza è un fattore a cui Fonseca di certo non ha voglia di rinunciare. «Desidero ringraziare la società per questo Rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me», le parole a caldo di Kolarov. ✍️ Kolarov rinnova con l'#ASRoma fino al 2021! Leggi la notizia su calcionews24

Cobretti_80 : RT @SkySport: ? #UltimOra #Roma ? Ufficiale il rinnovo di Alexander #Kolarov ? L'esterno serbo ha prolungato fino al 2021 #SkySport #SkySer… - DaddariosWho : RT @SkySport: ? #UltimOra #Roma ? Ufficiale il rinnovo di Alexander #Kolarov ? L'esterno serbo ha prolungato fino al 2021 #SkySport #SkySer… - romanewseu : Roma, ufficiale il rinnovo di #Kolarov fino al 2021: il comunicato #ASRoma #RomanewsEU -