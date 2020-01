Riki: uscita nuovo album posticipata, le anticipazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Riki: uscita nuovo album posticipata, le anticipazioni Riki, che prenderà parte tra i Big al prossimo Festival di Sanremo, ha colto alla sprovvista i fan annunciando che posticiperà l’uscita del suo nuovo album, in programma il 10 Gennaio. I supporter del cantante dovranno pazientare ancora un mese. Il Festival: un’occasione da non perdere L’occasione di presentare il suo secondo lavoro in studio durante il Festival era troppo ghiotta: così Riki ha deciso di rimandare l’appuntamento con il suo pubblico a dopo Sanremo. Con un post Instagram li ha informati della sua decisione, ma ha anche aggiunto di non dimenticare la data del 10 Gennaio: “Desideravo presentare il terzo disco di inediti su un palco importante come quello di Sanremo. Come sapete sarò presente e il disco uscirà dopo il festival. Il 10 gennaio nella mia testa è da sempre stata la data ... Leggi la notizia su termometropolitico

