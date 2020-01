Rihanna senza trucco: la foto piace ai fan (Di martedì 7 gennaio 2020) Rihanna ha voluto inaugurare il 2020 con una foto decisamente singolare. La cantante originaria delle isole Barbados si è infatti mostrata senza trucco, conquistando di fatto l’ammirazione dei suoi fan. Coi grandi verdi rivolti verso l’obiettivo, l’artista 31enne rivela nello scatto in questione solo un velo di gloss sulle labbra. Per il resto, palesa di voler salutare il nuovo anno con una parvenza a dir poco easy. Rihanna in versione natural La foto condivisa dalla fondatrice del marchio di make up Fenty Beauty rappresenta dunque un vero cambio di direzione. Del resto, siamo sempre stati abituati a vederla super sexy e molto appariscente fin dai suoi esordi nel 2015, appena 17enne. Lo scorso dicembre, per esempio, la nota star aveva spopolato ai Fashion Award alla Royal Albert Hall di Londra sfoggiando un’acconciatura con moltissime trecce e un make up davvero raffinato. ... Leggi la notizia su notizie

