Ricette Detto Fatto, facciamo lo zuccotto col botto di nonna Giustina (Di martedì 7 gennaio 2020) Per la ricetta dello zuccotto col botto di nonna Giustina dalle Ricette Detto Fatto di oggi martedì 7 gennaio 2020 possiamo usare le fette di pandoro o anche le fette di panettone, avremo due gusti diversi ma sempre buonissimi. nonna Giusta per lo zuccotto prepara due creme buonissime ma con la stessa base, riveste il tutto con la glassa al cioccolato fuso e poi completa con la granella di nocciole. Con questa ricetta Detto Fatto di Giustina possiamo consumare il pandoro o il panettone che abbiamo ancora in casa, non buttiamo via nemmeno una fetta ma avremo un nuovo dolce, goloso e perfetto anche da congelare e tirare fuori magari dopo la dieta. LA RICETTA DELLO zuccotto COL botto DI nonna Giustina DALLE Ricette Detto Fatto OGGI 7 GENNAIO 2020 Ingredienti zuccotto di nonna Giustina: 300 g panna montata, 250 g ricotta, 150 g mandorle atterrate (pralinate), 100 g torrone morbido, 8 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

