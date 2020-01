Riace, il sindaco leghista diffonde dati sensibili della sardina Jasmine Cristallo: «Ci vedremo in tribunale» (Di martedì 7 gennaio 2020) «Eccovi il signor Antonio Trifoli. Non l’ho mai incontrato di persona, ma tra poco succederà: in tribunale». Così Jasmine Cristallo, leader delle Sardine in Calabria, annuncia con un post sul proprio profilo Facebook l’intenzione di querelare il sindaco di Riace. Il sindaco, eletto a Riace con l’appoggio della Lega ma che non si dichiara leghista, avrebbe pubblicato lo screenshot dell’email inviata dalla leader delle sardine calabresi al Comune con tutte le sue informazioni. «La mia intenzione – ha detto, raggiunto al telefono da Agi – era soltanto quella di evidenziare il numero esatto delle persone che hanno partecipato all’iniziativa e per errore ho pubblicato sul mio profilo Facebook anche l’indirizzo di Jasmine Cristallo». Le reazioni «Un fatto gravissimo. Il sindaco di Riace, il leghista Antonio Trifoli, ha reso pubblico ... Leggi la notizia su open.online

