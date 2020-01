Retroscena Immobile-Napoli, l’agente: “Era fatta, ma per i capricci di qualcuno è saltato tutto!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Retroscena Immobile-Napoli, l’agente svela tutto CALCIOMERCATO Napoli – L’ag. di Ciro Immobile Alessandro Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando un clamoroso Retroscena sul suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: Retroscena Immobile al Napoli “Prima di andare alla Lazio poteva andare anche al Napoli. Ma per i capricci di qualcuno non se n’è fatto nulla. Parliamo di meno di 10mln di euro, ovvero 9 mln e 400 mila euro. Bisogna fare i complimenti alla competenza del presidente Lotito ed il suo massimo dirigente, ovvero Tare. Ad ora, comunque, sta bene alla Lazio con un contratto fino al 2023”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Auriemma: “Sono indignato, il Napoli regala punti! Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe lo stesso!” Napoli, report allenamento: terapie per ... Leggi la notizia su forzazzurri

Retroscena Immobile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Retroscena Immobile