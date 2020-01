Restituzioni M5s, il probiviro Berti: “Espellere i morosi mette a rischio equilibri in Senato? Gli impegni presi con gli elettori vengono prima” (Di martedì 7 gennaio 2020) “rischio di affossare in Senato gli equilibri del governo con le espulsioni? Non si tratta di equilibri o no, ma di rispettare gli impegni presi con gli elettori. Questo per il Movimento 5 stelle viene prima”. Così Jacopo Berti, membro del collegio dei probiviri insieme a Raffaella Andreola e alla ministra Fabiana Dadone, prima di entrare nella riunione dell’organo di garanzia del Movimento 5 stelle. Al vertice partecipano anche i due capigruppo, Davide Crippa e Gianluca Perilli e i tre esponenti del comitato di garanzia, Giancarlo Cancelleri, Vito Crimi e Roberta Lombardi. “C’è la massima e assoluta trasparenza“, sottolinea Berti che prima di sbilanciarsi sul futuro dei morosi ricorda la procedura prevista in questi casi dal regolamento: all’apertura del procedimento seguono 10 giorni per le controdeduzioni dei parlamentari interessati. L'articolo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

