Ressa al corteo funebre di Soleimani in Iran, almeno 40 morti. Rinviata sepoltura del generale (Di martedì 7 gennaio 2020) La cerimonia di sepoltura del generale Iraniano Qasem Soleimani è stata Rinviata a causa dell'enorme partecipazione e della Ressa avvenuta durante il corteo funebre nella sua città natale, Kerman, nel sud-est dell'Iran, costata la vita ad oltre 40 persone. Infatti, le ultime notizie parlano di un bilancio salito ad almeno 40 morti e centinaia di feriti a causa della Ressa venutasi a creare alla cerimonia per la sepoltura a Kerman - nel Sud-Est dell'Iran - del generale Qassem Soleimani, ucciso a Baghdad da un raid Usa. Per il sovraffollamento e degli incidenti avvenuti, come detto, la sepoltura e' stata Rinviata a data da destinarsi. Leggi la notizia su ilfogliettone

