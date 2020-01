Ressa ai funerali di Soleimani a Kerman: 35 morti e almeno 48 feriti (Di martedì 7 gennaio 2020) Una grande calca di persone si è riunita a Kerman per celebrare i funerali del generale iraniano Soleimani: si contano almeno 35 morti e 48 feriti. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, all’inizio della processione a Kerman, la città natale di Qassem Soleimani, c’è stata una fuga precipitosa e improvvisa. Nella Ressa purtroppo alcune persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite. Alcuni video sul web mostrano le persone riverse a terra e il panico diffuso tra i presenti. Nel frattempo, infine, a Bruxelles è in corso un vertice straordinario per discutere la questione libica ma anche quella iraniana. funerali Solemani a Kerman Pirhossein Koulivand, il capo del servizi medici di emergenza di Teheran, ha confermato la Ressa di persone che si sono riunite a Kerman per celebrare i funerali di Soleimani. “Sfortunatamente – ha spiegato – ... Leggi la notizia su notizie

