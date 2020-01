Repubblica: in attacco si si salva solo Milik, Callejon e Insigne inesistenti (Di martedì 7 gennaio 2020) Se Gattuso era stato chiamato al Napoli perché la squadra era malata, appare chiaro che la guarigione è davvero lontana. La prestazione messa in campo ieri sera al San Paolo contro l’Inter nella prima gara del 2020 lascia poco spazio alle speranze. L’impostazione della squadra non è sbagliata, ma ci sono tanti, troppi errori La ripartenza ben orchestrata da Zielinski e fallita da Insigne è la dimostrazione dei piani degli azzurri per mettere in difficoltà la squadra di Conte. Le buone intenzioni, però, si scontrano contro i soliti problemi di un gruppo troppo fragile in fase difensiva Tre errori e tre gol regalati all’Inter, come ha spiegato anche Gattuso nel postpartita. Ma di errori ne ha fatto anche l’attacco Il Napoli paga anche un’inconsistenza offensiva preoccupante: si salva solo Milik (che fallisce il possibile 2-2), Callejon e Insigne sono ... Leggi la notizia su ilnapolista

