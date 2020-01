Repubblica: Gattuso non si è preoccupato della situazione d’emergenza della sua difesa” (Di martedì 7 gennaio 2020) Su Repubblica Marco Azzi analizza la sconfitta del Napoli contro l’Inter, ieri al San Paolo. Una partita che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio di Fuorigrotta dopo 23 anni, restando in testa alla classifica insieme alla Juve. Una partita che all’inizio è sembrata “spumeggiante”, con i primi dieci minuti “emozionanti come una scarica di adrenalina”. Non c’entra la fortuna Ma non è stata la fortuna a far vincere Conte, piuttosto un errore di valutazione di Gattuso. “Gattuso ha avuto il coraggio di non dare peso ai 18 punti di differenza, ma il torto di non preoccuparsi della situazione d’emergenza tangibile della sua difesa: priva di Koulibaly e Maksimovic e soprattutto con Di Lorenzo adattato da centrale. Un handicap pesantissimo contro la migliore coppia d’attacco della Serie A”. Sono stati gli errori della difesa a regalare la ... Leggi la notizia su ilnapolista

Repubblica : Conte e Gattuso - gemelli diversi. Vigilia al miele - ma dopo la stretta di mano sarà battaglia : Napoli-Inter è anche il confronto tra Gattuso e Conte , due “ gemelli diversi”, li definisce Repubblica . In primo luogo, devono esorcizzare entrambi il tabù del San Paolo “dove l’Inter non vince in campionato da 23 anni e il Napoli dal 19 ottobre” Ma soprattutto, quella di stasera è una partita tra due uomini, entrambi meridionali, che si sti mano e che non sono poi così diversi. “La resa dei conti di stasera a ...

Repubblica : infortunio Koulibaly - è guarito - ma Gattuso non lo rischia contro l’Inter : Buone notizie per quanto riguarda la situazione di Koulibaly secondo quanto riporta oggi Repubblica . Il difensore ha superato con successo gli ultimi test medici ed è clinicamente guarito , a differenza di Maksimovic e Ghoulam. Gattuso non rischierà comunque di schierarlo contro l’Inter dal momento che il suo infortunio risale a solo 4 settimane fa e c’è il rischio di una ricaduta che aggraverebbe la situazione La situazione sarà ...

Repubblica – Fassone : «Gattuso al Napoli farà bene come Mazzarri e Sarri» : «Gattuso è un allenatore completo» così lo definisce Marco Fassone su Repubblica oggi, dal 2010 al 2012 direttore generale del Napoli , l’uomo che nel 2017 portò Rino Gattuso al Milan, prima in primavera e poi in prima squadra. Rino è decisamente l’uomo giusto per allenare il Napoli in questo momento secondo lui per le caratteristiche che ha come uomo e come tecnico «Se dovessi sceglierne una, sicuramente direi la sua capacità di ...

Repubblica : domani parte la missione Fabian Ruiz per Gattuso : Una delle missioni di Gattuso al Napoli sarebbe quella di far rifiorire i gioielli azzurri, secondo quanto riporta oggi Repubblica . Tra questi il più grande mistero è forse rappresentato da Fabian Ruiz che dopo un’estate incredibile con la sua Nazionale ha deluso fortemente in questo avvio di stagione La sua flessione ha probabilmente inciso molto sulla crisi del Napoli. Lo spagnolo è lontano dagli standard di rendimento mostrati ...

Repubblica : Ghoulam verso la Francia. Gattuso chiede a Giuntoli Rodriguez : Faouzi Ghoulam ha giocato la sua ultima partita il 6 ottobre, poi è sparito dai radar. Nel Napoli di Ancelotti non ha trovato spazio e sembra andare così anche con la gestione Gattuso . Per questo motivo, scrive Repubblica Napoli, Ghoulam è fortemente tentato dall’andare altrove per cercare un rilancio. “Jorge Mendes, il potente procuratore che ne cura gli interessi, sta verificando diverse opzioni. Ghoulam tornerebbe volentieri in ...

Repubblica : per accontentare Gattuso il Napoli farà un investimento importante a centrocampo : Il Napoli non ha alternative e per giocare al meglio il 4-3-3 di Gattuso ha bisogno di un innesto a centrocampo . Come riporta oggi Repubblica difficilmente arriveranno occasioni, per cui il club sta valutano un investimento importante per coprire il ruolo, come quello del mediano del Celta Vigo Il club spagnolo non ha ancora ricevuto un’offerta dal Napoli , ma non si metterà di traverso al suo giocatore, che ha messo l’azzurro in cima alla lista ...

Repubblica : Gattuso vuole Pereira al più presto. De Laurentiis tratta col Porto per la clausola : Il Napoli si sta muovendo sul mercato per soddisfare le richieste di Gattuso che vuole alcuni innesti per ridare equilibrio alla squadra con il suo modulo. Tra gli osservati speciali i questo momento c’è anche Danilo Pereira , capitano del Porto e della nazionale Porto ghese. Secondo quanto riporta oggi Repubblica le caratteristiche fisiche del ragazzo, 1 metro e 88 di altezza, e il fatto che abbia già giocato in Italia nel Parma, nel ...

Repubblica : Gattuso aveva puntato sui big in quanto responsabili della crisi : La vittoria contro il Sassuolo ha chiuso quella che Repubblica definisce la fase 1 del lavoro di Gattuso al Napoli che serviva per ridare fiducia alla squadra e scacciare il blocco psicologico che secondo l’allenatore aveva no orami i calciatori Non può dunque stupire la scelta di Gattuso di puntare sullo zoccolo duro della squadra, almeno in questa fase iniziale. La responsabili tà della crisi è stata soprattutto dei big ed è giusto che ...

Repubblica : Se non ci fosse stata la Champions - De Laurentiis avrebbe chiamato Gattuso un mese prima : Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli da circa due settimane, ha già vinto la prima partita contro il Sassuolo e sembra aver instaurato un buon rapporto con la squadra, ma soprattutto, come riporta oggi Repubblica , ha sovvertito tutto quello che faceva parte della precedente gestione di Carlo Ancelotti, il che era probabilmente la missione che gli aveva affiato De Laurentiis Se non ci fosse stata in ballo la qualificazione Champions , Gattuso ...

Repubblica : Gattuso-De Laurentiis - lunga riunione di mercato prima della gara contro il Sassuolo : La presenza del presidente De Laurentiis a Reggio Emilia non era motivata solo dal voler stare vicino alla squadra e a Gattuso in questo momento difficile, come scrive oggi Repubblica Napoli, ma sopratutto da esigenze di mercato : Nella notte si sabato infatti c’è stato un lungo meeting tra il presidente, Giuntoli e l’allenatore perché, come ha spiegato il tecnico, è chiaro che il Napoli non ha gli uomini giusti per fare questo ...

Repubblica : Sassuolo-Napoli - Gattuso si affida a Insigne. Luperto stringe i denti : Il Napoli di Gattuso riparte da Lorenzo Insigne, scrive Repubblica Napoli. L’ultimo gol del capitano risale al 22 settembre, poi la crisi. Sono passati tre mesi da allora. “Il Napoli ha bisogno di una sterzata e non può che affida rsi al suo capitano. Gattuso gli ha lanciato un’ancora di salvezza”. Il nuovo allenatore lo ha rimesso nel suo ruolo preferito, di esterno sinistro nel tridente offensivo ma adesso Lorenzo deve tornare ...

Repubblica : col Sassuolo Gattuso pensa di lasciare in panchina Insigne e Callejon : Al Napoli serve immediatamente una scossa, serve per uscire dalla crisi profonda in cui è oramai da diverse partite. Gattuso crede che la squadra ce la possa fare, la sua intenzione sarebbe quella diportare a casa la prima vittoria già domenica sera contro il Sassuolo , per fare questo ha già pronto, come scrive Repubblica , il suo assetto in campo Le idee del nuovo allenatore sono abbastanza chiare: si va avanti con il 4-3-3, ma l’equilibrio va ...

Repubblica : il secondo Napoli di Gattuso sarà più coperto (Hysaj al posto di Mario Rui) : Il secondo Napoli di Gattuso sarà più coperto . L’edizione napoletana di Repubblica scrive che dopo l’esordio con sconfitta casalinga contro il Parma, il secondo Napoli di Gattuso – che giocherà domenica sera in trasferta contro il Sassuolo di De Zerbi – sarà più abbottonato. Si va avanti con il 4-3-3, ma l’equilibrio va consolidato. Tre o quattro giocatori dovranno restare sempre dietro la linea della palla per evitare ...

Repubblica : Gattuso alla squadra «Non ascoltiamo le voci e non buttiamoci giù» : La prestazione che il Napoli ha messo in campo contro il Parma non lo ha convinto, anzi ha probabilmente scoraggiato Gattuso che però non ha voluto appesantire maggiormente i suoi ragazzi ieri nel breve allenamento di scarico. C’è bisogno di lavoro, lo sapeva, come scrive oggi Repubblica , il suo programma non è cambiato dopo la prima disfatta come invece ipotizzato nel post partita. Ringhio è stato un calciatore e sa bene cosa significa ...

Repubblica : Gattuso vuole escludere Insigne - Callejon e Fabian : Dopo la sconfitta contro il Parma Gattuso ha ben chiara la situazione della squadra. Il Napoli deve ritrovare organizzazione, coraggio e soprattutto la vittoria. Non si possono commettere altri passi falsi, come sottolinea Repubblica e il dito è puntato soprattutto su alcuni calciatori I big dovranno dare risposte adeguate, altrimenti finiranno in panchina. Nel mirino ci sono soprattutto Insigne, Callejon e Fabian. La brutta prestazione del ...

