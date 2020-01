Regionali Emilia-Romagna, la lettera di Julio Velasco: “Sostengo Bonaccini, il mio non è voto contro ma per chi ha fatto un buon lavoro” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Sostengo Stefano Bonaccini, perché ha fatto un buon lavoro in un momento difficile”. In piena campagna per le elezioni Regionali in Emilia-Romagna, l’allenatore di pallavolo Julio Velasco ha scritto una lettera aperta per dichiarare il suo appoggio al presidente uscente e candidato del centrosinistra. Velasco è argentino di origine, ma cittadino italiano: ha legato indissolubilmente il suo nome ai trionfi della squadra Panini di Modena e della “generazione di fenomeni” della nazionale italiana di volley degli anni novanta. “Sento il dovere di farlo“, scrive nel testo rivolto ai suoi concittadini, “e se questa mia presa di posizione significherà convincere anche uno solo degli indecisi a seguirmi in questa scelta, mi sentirò soddisfatto. Per me questo non è un voto ‘contro’. E’ un voto a favore di chi ha fatto un buon lavoro in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

