Regina Elisabetta, Sarah Ferguson confessa: “Se le sparassero alla testa…” (Di martedì 7 gennaio 2020) La Regina Elisabetta gode sempre di ottima salute. Ecco cosa rivela a tale proposito una persona che la conosce davvero bene. La Regina Elisabetta non si ammala mai? Ecco la verità Sembra proprio che la Regina Elisabetta sia immune dall’ammalarsi, o almeno così pare. In tutti i suoi quasi 68 anni di regno, infatti, non si ricordano episodi in cui la Sovrana si sia ammalata gravemente. L’unica cosa di cui soffre è la cinetosi. Si tratta di un disturbo che riguarda il trovarsi all’interno di un mezzo di trasporto e che le provoca nausea e violenti giramenti di testa. Nonostante ciò, però, la Regina non si è mai tirata indietro da nessun viaggio e non prende nessun rimedio per combattere questo disturbo. La Sovrana, infatti, non ama prendere medicine e si limita ad assumere quelle strettamente necessarie. Per il resto si affida ad uno stile di vita semplice e frugale, ... Leggi la notizia su velvetgossip

