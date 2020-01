Raid Usa, l’Iran dichiara il Pentagono «un’organizzazione terroristica» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Parlamento iraniano ha votato una legge che dichiarato “il Pentagono un’organizzazione terroristica”. Lo riferiscono i media locali citati dall’agenzia turca Anadolu. #BREAKING Iran designates all US forces ‘terrorists’ for killing general pic.twitter.com/Y8mDEVRM1z— AFP news agency (@AFP) January 7, 2020 La decisione arriva come conseguenza al Raid degli Stati Uniti in cui è rimasto ucciso il generale Soleimani. Teheran ha minacciato dure ritorsioni per la morte di colui che veniva considerato l’uomo più potente dell’Iran. «Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam», aveva affermato Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, durante i funerali di Soleimani a Teheran. Sullo stesso tema: Un’onda umana invade Kerman per l’arrivo della salma di Soleimani – ... Leggi la notizia su open.online

