Raid Usa | il capo del Pentagono smentisce Trump | «Non colpiremo siti culturali in Medio

Se da un lato Donald Trump continua a twittare minacce all'Iran, che ha annunciato vendetta dopo l'uccisione del generale Soleimani, dall'altro alte cariche istituzionali intervengono per mettere un'argine alla furia del Presidente. Lo ha fatto il Comitato degli Affari Esteri della Camera che ha ricordato come sia «il Congresso a detenere i poteri militari». Ora anche il capo del Pentagono ha smentito le dichiarazioni di Trump che minacciava di colpire siti culturali in Medio Oriente. «Abbiamo individuato 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa), alcuni di altissimo livello e importanti per l'Iran e la cultura iraniana», aveva twittato Trump facendo scattare l'allarme. ….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level

