Raggi: notizia positiva lavori in Galleria Giovanni XXIII (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma- “Una buona notizia per la citta’ e per chi percorre ogni giorno la Galleria Giovanni XXIII, arteria fondamentale nel quadrante nord ovest di Roma. Per la prima volta verra’ riqualificata: sara’ rifatto l’asfalto in tutto il tratto di 3 km e si migliorera’ la visibilita’”. Lo scrive su facebook Virginia Raggi, sindaca di Roma. Si tratta, spiega, “di un lavoro mai fatto prima, da quando la Galleria e’ stata inaugurata nel 2004. Il primo intervento iniziera’ il 20 gennaio con la chiusura completa della ‘canna nord’ in direzione Pineta Sacchetti. Saranno ripristinate le barriere di sicurezza danneggiate, puliti e sostituiti i pannelli interni con l’obiettivo di potenziare l’illuminazione a led.” “Sara’ riqualificata, anche, la segnaletica orizzontale e verticale per rendere ... Leggi la notizia su romadailynews

