Raggi: applato da 5 milioni permette interventi su verde pubblico (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Riparte la manutenzione del verde pubblico a Roma. Grazie all’appalto da 5 milioni di euro stiamo intervenendo in diverse parti della citta’, dalle periferie al centro. Quelle che vi mostro sono le immagini delle operazioni che le nostre squadre hanno effettuato sui 122 platani di Viale Parioli. “Fino ad ora siamo intervenuti sulle piante piu’ compromesse e potenzialmente pericolose per l’incolumita’ dei cittadini, ma si proseguira’ anche durante il mese di gennaio”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Si tratta soltanto di una delle tante attivita’ che abbiamo pensato per rigenerare il nostro patrimonio verde. Ci vorra’ del tempo e per questo vi ringrazio per la vostra pazienza, ma ce la faremo. Insieme”. L'articolo Raggi: applato da 5 milioni permette interventi su ... Leggi la notizia su romadailynews

