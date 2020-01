Ragazza vive per lunghi 14 anni con una famiglia di manichini, per dimostrare che anche da single si è felici (Di martedì 7 gennaio 2020) Se si è soli e la pressione sociale diventa opprimente, che si fa? Ci si inventa una famiglia felice di plastica fatta di manichini. E’ quello che deve aver pensato Suzanne Heirtz, single felice e soddisfatta della sua condizione, ma stufa delle solite ricorrenti domande sul perché della sua scelta. Un po’ tutti gli amici, i colleghi ed i parenti si prodigavano nel convincerla di quanto fosse bello avere una famiglia, dei figli, dei nipotini, sulle gioie della convivenza, giudicandola un po’ strana semplicemente perché aveva deciso di vivere da sola. E così, per mettere a tacere tutte quelle pressioni a cui ripetutamente veniva sottoposta, decide di “inventarsi” una famiglia fatta di manichini, con i quali vive da ben 14 anni. Con loro si fotografa in vacanza, felici attorno ad una tavola imbandita e in tutte le situazioni di vita insieme che l’opinione comune vorrebbe che ... Leggi la notizia su baritalianews

_SpaceJay___ : @yenisey74 @ValeNappi @ironicola @matavitatau @Nancahabyar @massimobordonar No, io non prendo spunto.. Io riporto e… - FedericoRepett4 : @yenisey74 La ragazza vive tragicamente ogni cosa e non riesce a sentire evidentemente opinioni diverse dalle sue s… - posthorn21 : @alexdelprete @FartFromAmerika Perché la mia ragazza vive in Germania ma e di là e quindi si va un po' in giro. A b… -