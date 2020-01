Quel fiume di dollari a Trump per favorire la guerra all’Iran (Di martedì 7 gennaio 2020) “Arrivederci moderato Donald Trump. Ciao Donald Trump, neocon”, scriveva all’indomani dello strike che ha ucciso il generale Qassem Soleimani in Iraq la rivista americana The National Interest, evidenziando il cambio di passo di un presidente presentatosi “isolazionista” ma che è più corretto definire “jacksoniano” – in riferimento alla politica estera del settimo Presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson – e ora, forse, finito nelle braccia dell’area più neoconservatrice e interventista del Partito repubblicano, Quella che fa riferimento al Segretario di Stato Mike Pompeo, all’ex Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e all’influente senatore Lindsey Graham, che spesso ha rimproverato Donald Trump nelle decisioni prese dalla sua amministrazione in politica estera, soprattutto quando annunciò la ... Leggi la notizia su it.insideover

