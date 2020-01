Quanti animali sono morti finora negli incendi in Australia? (Di martedì 7 gennaio 2020) (foto: Brett Hemmings/Getty Images) Circa mezzo miliardo di animali fra mammiferi, rettili e volatili – 480 milioni per l’esattezza – avrebbero perso la vita nella drammatica situazione degli incendi che da settembre stanno devastando l’Australia. Una cifra altissima che, ripresa da molti media, ha smosso le coscienze in tutto il mondo, suscitando anche qualche dubbio. A calcolarla è stato un professore dell’università di Sidney, Chris Dickman, esperto della biodiversità del continente con oltre 30 anni di esperienza nel settore. In una nota ufficiale, pubblicata qualche giorno fa, lo stesso Dickman ha chiarito il dato sottolineando che si tratta essenzialmente di una stima degli animali che potrebbero aver perso la vita per via dei roghi. Per arrivare al numero, Dickman si è basato sui risultati di uno studio condotto più di dieci anni fa (nel 2007) per il World Wide Fund for Nature, ... Leggi la notizia su wired

