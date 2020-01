Pure la rivale Rose al compleanno di Kate? - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Rossi Kate Middleton compirà 38 anni il prossimo 9 gennaio e, secondo le prime indiscrezioni sui preparativi, la presunta rivale Rose Hanbury potrebbe essere presente alla festa di compleanno Il prossimo 9 gennaio Kate Middleton spegnerà 38 candeline. Per giorni i tabloid hanno cercato di carpire dettagli sui preparativi per la festa di compleanno e, soprattutto, sul regalo che le farà il principe William. Secondo Vanity Fair c’è la possibilità che William e Kate stiano organizzando una fuga romantica sull’isola di Mustique. La duchessa di Cambridge è molto legata a questo angolo di paradiso situato nelle Piccole Antille, esclusivo luogo di villeggiatura estiva di tutta la famiglia Middleton. In un certo senso i festeggiamenti per i 38 anni di Kate sono iniziati domenica scorsa, quando i Cambridges e la regina Elisabetta si sono ritrovati nella chiesa di St.Mary ... Leggi la notizia su ilgiornale

FrancesMRomano : RT @Ruttosporc: Ora, se i napoletani della pagina sono antijuventini sempre possono stare qua, se sono antijuventini solo quando la rivale… - Zanna_10 : RT @Ruttosporc: Ora, se i napoletani della pagina sono antijuventini sempre possono stare qua, se sono antijuventini solo quando la rivale… - michterz : RT @Ruttosporc: Ora, se i napoletani della pagina sono antijuventini sempre possono stare qua, se sono antijuventini solo quando la rivale… -