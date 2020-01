Psr, promozione dei prodotti agricoli: bando da 2,7 milioni in Campania (Di martedì 7 gennaio 2020) Il prossimo 14 gennaio, alle ore 16, scadono i termini per la partecipazione al bando della tipologia 3.2.1 del Psr con cui la Regione Campania mette a disposizione delle associazioni di produttori 2,7 milioni di euro per realizzare, sul mercato nazionale e comunitario, azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari che rientrano nei regimi di qualità previsti dalla normativa comunitaria, tra cui i prodotti agroalimentari Dop, Igp e Stg nonché le denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Con questo bando si intende favorire l’incremento delle quote di mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari di pregio che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori. In particolare, saranno finanziate le azioni che migliorano nei consumatori la conoscenza dei prodotti riconosciuti, mettendo in risalto peculiarità quali le ... Leggi la notizia su ildenaro

